Une année sur deux, l’organisation est gérée soit par un potager urbain épaulé par la cellule Environnement, soit par la cellule Environnement seule. Cette année, c’est cette dernière qui prend les rênes de l’événement avec cette thématique fleurie: " En plus d’apporter de la couleur, les fleurs ont un rôle important dans les potagers et possèdent nombreuses fonctions: comestibles, mellifères ou encore ornementales. Par exemple, des rosiers sont souvent plantés aux abords des vignes pour les protéger de certaines maladies", explique Ann Cloet, échevine de l’Environnement à Mouscron.

Un moment de partage

Le public pourra donc découvrir plus de vingt potagers urbains biologiques garnis de fleurs sur la trentaine que compte l’entité de Mouscron. L’occasion de discuter avec les jardiniers qui entretiennent une parcelle sur ces terrains destinés à la culture biologique en ville. " C’est avant tout un partage d’expériences, de conseils, etc. Un moment convivial où les gens viennent pour dialoguer. Certains font même le tour des potagers à vélo", poursuit l’échevine. Les visiteurs recevront également des semences de fleurs différentes dans chaque potager visité.

Qui aura la plus grande fleur?

Cette année, un concours est proposé aux jardiniers possédant une parcelle dans les potagers urbains biologiques ouverts au public le 21 août: " Ce concours portera sur les fleurs géantes comme les tournesols par exemple." Un jury composé des membres de la cellule Environnement désignera, le jour du goûter au jardin, la plus grande et la plus resplendissantes des fleurs. " Évidemment, la fleur doit être grande mais elle doit également être belle pour gagner le concours", précise Ann Cloet.

Le gagnant remportera un bon d’une valeur de 200 € pour suivre une formation aux Jardins de la Grange à Ellezelles, ASBL spécialisée dans le jardinage et la consommation de plantes.

Liste des potagers participants sur https ://www.gouteraujardin.com/gouter-au-jardin-2022/