Un festival à Warneton autour de la XX-Bitter de chez De Ranke (Dottignies)

«Pour trinquer, partager et apprendre»

L’objectif de ce samedi-là est bien sûr de trinquer mais aussi de partager et d’apprendre."La journée durera de 14 à 19 heures, avec diverses conférences sur la thématique de la bière. On abordera l’amertume, les bières belges et leur histoire, les ingrédients, on fera un atelier de zythologie… Des spécialistes et des passionnés viendront donc en parler dont un Américain. Cela se fera à l’écart du bruit du bar, dans l’un des hangars libres."

Le cadre du producteur actif sur le territoire cominois viendra parfaire l’esprit souhaité."La récolte étant prévue début septembre, les houblons seront bien grands, en fleurs au moment de l’événement. Le prix d’accès est fixé à 50 € et cela se fait uniquement sur inscription pour bien préparer l’accueil du public. Cela inclut conférences, visite du champ de houblons, boissons mais aussi la location du cadre et l’ambiance." De la restauration aux styles diversifiés sera également mise en vente. Elle sera proposée par Lemon & Food qui proposera des pains saucisse maison, Thomas Algoet des Petits bouchons avec des pâtes, des burgers de BBQ Bastard et des fritures de Giulia van der Waterdrinken.

Si positif à l’alcootest…

Il va sans dire que la consommation d’alcool devra se vivre avec modération. Cependant, des options sont mises en place par l’organisation afin d’éviter de prendre des risques en reprenant le volant et d’en faire courir à d’autres, comme le détaille toujours Emiel Decuypere:"Des bus seront organisés depuis la brasserie Vivement Dimanche, à Mouscron (réservation via 0474 615064), et Agalmalt, à Bruxelles (réservation via 0486 705 743). À vélo depuis Courtrai avec un crochet par le vélodrome de Roubaix via la Team de la Senne. Un camping sera enfin mis également à disposition, directement sur le terrain du producteur!"

Inscription impérative. Infos via www.facebook.com/Bitterland.Official

– Agalma Padawone a.k.a Cedric Jamar: "Brussels Craft Beer et De Ranke: un dialogue";

– Michelangelo Van Meerten: "Une histoire du houblon et de l’amertume en Belgique";

– Bob Sylvester: "Brassage à la ferme américaine, et pourquoi les canettes sont nulles!";

– Emanuele Corazzini a.k.a Manu de NovaBirra: atelier zythologique;

– La Pêcherie, Brassage nomade: Brassage en direct.