Le Carrefour Express de la Place de Mouscron n’aura tenu qu’un an

Dans un bref message diffusé sur les réseaux sociaux en milieu de semaine, le gérant a annoncé la fermeture définitive du magasin "suite à une décision prise par Carrefour Belgium", dixit l’intéressé, qui poursuit. "Mes pensées vont à mon équipe qui offrait un service de proximité. Notre magasin avait aussi un rôle social auprès de la population du centre." C’est effectivement une perte dont le centre-ville se serait bien passé. L’enthousiasme du printemps 2021 laisse place à un goût de défaite.

Pas uniquement une décision de Carrefour…

La décision viendrait donc du siège de Carrefour Belgium?"Elle n’a pas été prise unilatéralement,rétorque Siryn Stambouli, la porte-parole du groupe.La fermeture s’est décidée en commun accord avec le gérant du magasin de la Grand-Place."

La raison n’a pas été communiquée, ni par Gautier Facon, ni par Carrefour Belgium. Et la porte-parole n’en dira pas plus. Quelques internautes pointent du doigt une gestion des stocks parfois hasardeuse, d’autres lâchent à demi-mot qu’il y avait trop de personnel pour un magasin dont la taille reste modeste."La décision est prise et il n’y aura pas de retour en arrière, il s’agit d’une fermeture définitive,poursuit Siryn Stambouli.Pour l’instant, rien n’a été envisagé pour l’ouverture d’un autre magasin de proximité dans le centre-ville ou ailleurs. Mais il reste une autre enseigne à un peu plus d’un kilomètre de là, à hauteur de l’avenue du parc."Un magasin plus grand — un Market, à l’avenue du Parc — et sans doute plus stable…