650 jeunes profitent des plaines de jeux communales à Mouscron(photos et vidéo)

AU CEE. ©EdA

" C’est un chiffre en constante augmentation. Il y a quelques années, ils étaient environ 600", indique Kathy Valcke. " On a augmenté la capacité grâce à la motivation des nombreux animateurs qui font vivre les plaines. Sur l’ensemble de l’été, ils sont près de 200 à travailler dans les plaines de jeux."

Si les plaines dédiées aux 3-12 ans durent six semaines, celle pour les ados (établie à la Coquinie) a pris fin le 29 juillet, après un mois. "Q uant à la plaine adaptée aux jeunes porteurs de handicap, elle dure cinq semaines et prendra fin le vendredi 5 août", détaille Simon Maertens.

À Luingne. ©EdA

Un calendrier qui sera chamboulé dès l’année scolaire 2022-2023, en raison de la réforme des rythmes scolaires. " On s’oriente vers une répartition différente avec deux semaines aux vacances de Carnaval (fin février-début mars) et seulement un mois pendant les vacances d’été." Un calendrier qui nécessitera une bonne dose d’adaptation. Pas de quoi effrayer le service jeunesse de la Ville de Mouscron, qui prépare chaque année chaque plaine avec minutie. " Les activités sont nombreuses", poursuit Simon Maertens. Entre l’escapade à la mer, les sorties au domaine de Gavers, le bowling ou SpeelPlanet, les animations sportives et la sensibilisation au code de la route dispensée par la police, les jeunes n’ont pas eu le temps ou l’occasion de s’ennuyer. Le couac reste finalement (et prévisiblement) le moment des inscriptions. " Le serveur de la société avec qui on collabore n’avait pas prévu un tel afflux sur le site. La liste d’attente était longue, mais c’est mieux qu’une file extrêmement longue devant le Centr’Expo. Pour le moment, il n’y a pas vraiment de solution pour arranger cela. Mais ça évoluera peut-être d’ici l’année prochaine." conclut Kathy Valcke.