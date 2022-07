♫Mouscron: réaménager un espace vert «oublié», la mission de sept ados dans le quartier du Tuquet

La Ville de Mouscron, elle, y participe depuis presque trente ans. L’ADN du projet consiste à mobiliser des jeunes chargés d’embellir leur quartier ou de donner de leur temps pour une œuvre sociale.

©EdA

Depuis lundi, sept adolescents (dont cinq du Tuquet) s’occupent de nettoyer, déblayer mais surtout rendre attrayante la zone verte située juste derrière l’école. " Au Tuquet, on ne recense que deux espaces verts. C’est un quartier très urbanisé. Participer à un projet dont le but est d’embellir et de faire connaître un petit poumon vert oublié de nombreux riverains, ça a du sens", poursuit l’éducateur.

À terme, ce coin servira à l’observation de la faune pour les écoliers de Saint-Exupéry, mais l’école devrait aussi l’ouvrir aux gens du quartier de manière ponctuelle. " Certaines idées d’aménagement viennent des jeunes, ce qui prouve leur engagement", conclut Jean-Benoît Decraene.

En 2023, les adolescents s’occuperont de réaménager un terrain et une plaine de jeux pour embellir encore davantage le Tuquet.

On découvre ce qu’est un travail manuel

©EdA

Sacha et Clément ont 15 ans tous les deux. Amis d’enfance (ils étaient ensemble en primaire, à l’école Saint-Exupéry), ils se sont retrouvés autour de ce projet estampillé Été solidaire. Les deux compères sont chargés d’une tâche importante " On retourne la terre pour installer une bâche qui sera recouverte de copeaux", indique Sacha. L’adolescent vit dans le quartier du Tuquet, à quelques centaines de mètres de son lieu de travail. Son pote d’enfance habite au Nouveau-Monde, pas beaucoup plus loin. Pour l’un comme pour l’autre, il s’agit du premier petit boulot estival. " C’est bien parce que ça nous montre ce qu’est un travail manuel, ça nous pousse à bosser pendant les grandes vacances", estime Clément. "On travaille en groupe et c’est ce qui fait l’avantage de ce projet. On fait connaissance avec le groupe et on avance tous dans la même direction."

En tant que riverains (ou presque) Sacha et Clément savent qu’ils profiteront aussi de l’espace vert lorsqu’il sera terminé. " On sera fier de le montrer à nos proches", conclut Clément.