Cependant, on entend la même musique continuellement… On y passe une fois pour faire ses courses, on n’y trouve pas de place, on refait le tour du quartier, il n’y a toujours pas de place et on va donc voir ailleurs!

Les voitures-tampon pourrissent purement et simplement la vie commerciale de l’artère qui ne demande qu’à vivre.

L’indication est immanquable! ©EdA

La Ville a entendu les doléances

Certains commerçants s’en agaçaient d’autant plus que c’étaient certains indépendants eux-mêmes qui se tiraient une balle dans le pied en se stationnant dans la rue plutôt que d’aller voir un peu plus loin, notamment dans le parking sous-terrain gratuit.

Après constitution d’un dossier et démarchage auprès de la bourgmestre, de l’échevin Harduin au "Développement commercial et innovation" ou encore de la Gestion centre-ville, les commerçants ont obtenu des oreilles attentives.

30 minutes pour les petits achats et 2 heures pour les soins

La problématique est passée cette année au conseil communal.

Il a été validé que la partie gauche de la rue du Christ passerait en zone "Shop & Go", soit un arrêt permis de 30 minutes depuis la rue du Nouveau-Monde jusqu’à la rue du Bois de Boulogne.

Laps de temps suffisant pour un petit achat tandis que le reste des emplacements accorde bien plus de temps — zone bleue de deux heures — pour apprécier des services de soins notamment.

L’indication est immanquable! ©EdA

Après un placement de panneaux le 2 juin, ce sont des indications sur l’asphalte qui ont été peintes ce jeudi matin, pour le plus grand plaisir de commerçants qui attendaient cette affirmation ne laissant plus aucune excuse aux pseudo-distraits…

À noter que pareil dispositif est sur le point d’être peint à la rue Saint-Pierre.