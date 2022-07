Variole du singe : la vaccination lancée hier à Tourcoing

«Ne stigmatisez pas»

Une quinzaine d’hommes inscrits préalablement via la plateforme www.doctolib.fr faisait la file après avoir obtenu ce premier créneau. Ils se disent multipartenaires et abordent leurs motivations à se faire vacciner:"On peut se protéger donc autant le faire! Pourquoi prendre des risques alors qu’il y a moyen de l’éviter? Le vaccin existe","Je n’ai pas hésité à encourager des amis à le faire aussi et je les ai convaincus","On doit se faire vacciner, c’est une stratégie collective","Je suis venu car on entend beaucoup de témoignages indiquant que cela fait mal… J’ai notamment un ami qui est entré pour d’atroces douleurs à l’hôpital de Tournai, pensant avoir la gastro et c’est la variole du singe qui a été diagnostiquée","Mon mari vient de l’avoir mais je n’ai rien car j’ai été vacciné deux fois contre la variole, en étant né avant 1980, mais je viens quand même par précaution en guise de rappel", "Ne stigmatisez pas une seule communauté dans votre article: ce n’est pas qu’une question de transmission sexuelle et pas que des hommes avec des hommes…"

Un service universitaire des maladies infectieuses

Un dernier témoignage indique enfin qu’il fallait aussi agir dare-dare pour obtenir au plus tôt sa première dose (ce mardi après-midi, pour cette première vague de produits à administrer, il restait quand même encore de la place pour ce vendredi et pour le 5 août). Cela s’explique par les leçons qui ont été retenues du Covid et de ses vaccins jetés, comme l’explique Nicolas Bailly, chargé de communication de l’hôpital tourquennois:"Les créneaux découlent du stock de vaccins que l’Agence Régionale de Santé décide de mettre à disposition. Cela est organisé pour limiter la perte de vaccins, on retrouve les préoccupations vécues au moment du démarrage de la vaccination Covid.Avec le Covid, on a fait plus de 100000 injections. Ici, la population est plus restreinte, avec des modes de contamination qui sont très différents."

L’avantage du site voisin est qu’il est spécialisé dans la préoccupation du moment puisque c’est un service universitaire des maladies infectieuses et du voyageur ayant donc sa propre pharmacie et les meilleurs spécialistes de la région au sens large ainsi que les équipements nécessaires. Dans la discrétion, il fait aussi office de centre gratuit d’information et de prévention sur les infections et maladies sexuellement transmissibles."La différence aussi avec cette maladie contagieuse, c’est qu’on la connaît dès le départ, contrairement au Covid. Le vaccin et le traitement existent. Si on fait vite, on peut éviter ce développement mondial…", conclut M. Bailly.

S’il est donc facile de savoir où se faire vacciner en France, la communication est moins claire en Wallonie picarde. Certes, DRON nous indique qu’il y a des passerelles franco-belges et qu’une réservation peut tout aussi bien être réalisée par un Belge sur www.doctolib.fr. Mais si l’on veut vraiment se faire vacciner en ses terres? C’est tout simplement impossible en Wapi, comme nous l’explique l’ASBL bruxelloise Ex Æquo traitant des maladies sexuelles:"Il n’y a que trois centres de vaccination en Wallonie: à Liège, Charleroi et Namur (pour les Mouscronnois, Gand est une option plus proche). La raison est qu’il n’y a pas de vaccination pré-exposition en Belgique. Chez nous, on ne vaccine que des personnes qui ont eu un rapport sexuel avec un cas confirmé et ce, sous les quatre jours maximum. Le délai est plus long – 14 jours – pour les personnes immunodéprimées. Peut-être que si la maladie se propage, notre pays fera aussi une vaccination pré-exposition".