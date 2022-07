Pour la 30eédition de la ducasse du Cimetière qui se déroulera du vendredi 5 au lundi 8 août, ils ont concocté moult animations qui égayeront – sous un chapiteau – les abords du cimetière et du café Le Dotto.

L’ouverture officielle de vendredi est prévue à 19 heures en présence des géants et sera suivie du concert du groupe In Your Hands.

Le détail des quatre jours

Les festivités reprendront le samedi à 16 heures avec le passage des gilles de la Main puis, à 20 heures, le concert des Tritons futés.

La journée de dimanche débutera par une nouveauté proposée au profit de l’amicale des pensionnés "Les sans-souci": la balade de tacots et voitures d’exception dans un parcours touristique d’environ 3 heures (PAF: 5 €). À partir de 10 heures, les petites et les grandes pointures pourront se mesurer lors du cocasse lancer de savates (inscription à l’avance – 2 €). Dès 12 heures, repas moules ou américain frites seront proposés sur le site. S’ensuivra dans l’après-midi, à 17 heures, une prestation de Pascal Lambert, puis une soirée musicale.

Escargots tout de go!

C’est aussi devenu un moment imparable: le tiercé aux escargots. Cette année, la course des gastéropodes "Grand Prix Jacques Gallet" est de retour, le lundi, à partir de 18 heures. Un repas paella est également proposé. Quant à l’animation musicale de cette dernière journée, elle sera assurée par la chanteuse Emmy, accompagnée de Tatu Ramos.

Des attractions foraines seront présentes sur le site, de même que de la petite restauration.

Réservations indispensables avant le 2 août pour les repas du dimanche et du lundi, au 0476 599429.