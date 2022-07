Cette partie de campagne originale, gourmande, à faire en famille ou entre amis met en valeur le charme bucolique du parcours d’environ huit kilomètres, parsemé d’arrêts culinaires différents à chaque étape. Quelque 150 marcheurs se sont engagés pour cette escapade originale dont les inscriptions sont limitées. " C’est le maximum que nous pouvons accueillir afin de garder une bonne gestion et pour le confort de tous", commente le président, Robert Deschryver.

5 haltes programmées

Pour cette édition, les organisateurs ont mis la gastronomie du Sud-Ouest de la France à l’honneur. Au départ du vieux clocher, le menu sept services était servi dans cinq établissements différents.

Au premier arrêt, l’assiette gourmande du Pays basque préparée par le traiteur Michael Leclercq était servie au Peuple. Le Forgeron faisait office de deuxième halte avec un succulent foie gras confectionné par Rudy Dewulf. Ensuite, le peloton s’est dirigé vers Le Dotto où Céline a cuisiné le "Tourin", une soupe à l’ail, savoureuse découverte qui a ravi les gourmets.

Après le digestif versé par la Confrérie des porteurs de géants au lieu-dit "Le Sarpe", direction le Bœuf pour la dernière escale. Là, c’est le poulet basquais du "P’tit Vivo" qui était proposé.

De retour dans le centre du village, pour terminer le plantureux repas, une assiette de fromages était servie aux participants.

"On ne regrette pas d’être venus à ce rallye. On a découvert le village que l’on traverse quelquefois. Les différents plats sont excellents, l’ambiance est conviviale et chaleureuse. C’est une sortie originale", témoigne le groupe d’amis venus de Rumes qui a choisi de rejoindre le point de départ en voiture de collection.

Pour "aromatiser" la promenade, un quiz composé d’anecdotes et de questions sur le village était proposé aux promeneurs. À chaque étape, le questionnaire était affiché avec trois réponses au choix. "Nous n’avons pas terminé le questionnaire, car il était difficile et trop local pour nous ", déplorent des amis herseautois. Le 1er prix, composé de trois bouteilles de vin, est revenu à Florence Lecroart.

Au final, les remarques élogieuses ne manquaient pas pour saluer cette belle journée et féliciter le comité de l’Ordre des Mains unies ainsi que les commerçants.