Mouscron : le premier été de Pascal et Alexandra dans « Le Mas Notre-Dame », en Ardèche

Comme beaucoup, j’étais très réfractaire à l’idée de vivre chez l’habitant alors que ma femme l’avait déjà fait et en était enchantée, se remémore Pascal qui rassure. En fait, il faut trouver la bonne distance avec le client, on est un peu dans la dévotion! Il faut être disponibles sans être étouffants. En ayant été commerçants durant presque vingt ans sur Mouscron, on a appris des clients et on sent ce qu’ils souhaitent…"

300 jours de soleil/an

De client à maître de maison, le tandem a donc franchi le cap en cherchant le toit approprié, n’hésitant pas à effectuer un aller-retour Wallonie picarde/Auvergne-Rhône-Alpes à l’occasion dans ses recherches actives "et on a finalement trouvé cette jolie bâtisse en pierres de 1880 qui fut jadis le bistrot et l’épicerie du village. C’est un vrai coup de cœur! On a pu ouvrir après six mois de travaux, en rénovant chaque chambre dans la tendance actuelle, avec un esprit cocooning, de grands lits à la bonne literie, en plaçant des douches à l’italienne…" Faire défiler les photos de leur site internet www.lemasnotredame.com fait aisément comprendre que le bon goût est de mise. Leurs quatre chambres ( Bohème, Les Songes, Terrasse et la Suite Familiale ) font déjà le bonheur des estivants… dont déjà quelques Mouscronnois heureux d’avoir un point de chute rassurant sur un site de 4000 m2incluant même une toute nouvelle piscine bâtie le mois dernier au cœur du jardin. Avec 300 jours de soleil par an en cette magnifique région du sud de la France, elle pourra être exploitée à sa juste mesure… "Et bien sûr, en tant qu’anciens restaurateurs, on va aussi proposer une cuisine incluant des fruits et légumes régionaux ayant de la saveur grâce au climat!"

Pour se reposer ou, au contraire, pour bouger

L’avantage avec le Mas Notre-Dame d’Alexandra et Pascal, c’est qu’il répond à toutes les envies: "Géographiquement, on est très bien situés. On est en plein cœur du village de Grospierres qui est typiquement ardéchois. On peut rester ici mais aussi rayonner dans les environs que nous conseillons, comme au petit village perché de Labeaume qui est magique. Il est d’ailleurs classé.

J’avais un préjugé sur l’Ardèche et son côté "Vieille France" mais je dois admettre que je me suis trompé. Cette région est autant agréable pour s’y reposer que pour y pratiquer de nombreux sports et activités: baignade dans l’eau translucide des rivières, escalade, vélo, randonnée, parapente, montgolfière…"

0033 6 10384749 – contact@lemasnotredame.com