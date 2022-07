On dépoussière toutes nos festivités pour éviter d’être redondant d’année en année. On avait peur qu’à l’évocation d’un show laser, les Mouscronnois dressent un parallèle avec le mapping, qui a eu lieu l’an dernier sur la Grand-Place. Finalement, on se rend compte que ça a bien fonctionné.Il a peut-être manqué un bouquet final.C’est le moment que tous les spectateurs attendent à chaque feu d’artifice. Ce n’était pas le cas avec un show laser. Mais on a déjà des idées pour proposer une fin grandiose l’an prochain, si la formule reste le même.

Il faut donc faire une croix définitive sur le feu d’artifice?

Je comprends l’attachement de certains Mouscronnois à cette tradition.Mais il ne faut pas être ancré dans une formule et ne jamais la modifier ou l’améliorer. Ça ne veut pas dire qu’il faut dès aujourd’hui faire le deuil du feu d’artifice.La décision prise cette année sera peut-être revue en 2023. Mais on proposera à nouveau un show laser, c’est certain.Peut-être qu’il sera couplé avec un feu d’artifice à bruit contenu. Ou peut-être pas. On étudiera toutes les possibilités pour offrir une belle fête aux Mouscronnois l’an prochain.

Après la soirée du 20 sur la Grand-Place, le parc communal accueillait le plus gros des festivités le 21, dans une formule plus traditionnelle cette fois…

On a conservé ce qui fait la force de la fête nationale à Mouscron: des artistes populaires et régionaux que le public apprécie.C’était le cas avec Christian Croain et son groupe Polaris.On avait cependant l’ambition de varier les plaisirs, de proposer deux ambiances différentes à destination d’autres publics qu’on ne touche pas forcément avec le 21 juillet. Au parc, il y avait trois espaces dédiés à trois styles différents.Les cafetiers du centre-ville (Georgy’s et La Paix) ont restitué une ambiance typée apéro urbain. Mais il y avait aussi une ambiance blues-rock au pied du kiosque.L’essentiel était de préserver l’esprit familial du 21 juillet à Mouscron. Au total, nous avons recensé environ 10.000 personnes sur l’ensemble de la journée. Comme les deux parcs n’en forment plus qu’un, le site se prête bien mieux à ce type de festivités.

Avant la Fête de la Main, celle des Hurlus et les 24 heures, quels seront les autres rendez-vous de cette deuxième moitié de l’été?

Mouscron cœur d’enfant (anciennement Mouscron en plein air) reviendra s’installer dans le centre-ville du 13 au 15 août.Ensuite, on accueillera de nouveau un festival de food-truck au parc à la fin du mois, en espérant que tous les gros rendez-vous de la fin d’année pourront avoir lieu dans des conditions normales, il serait temps!