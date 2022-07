21 juillet au parc de Mouscron et show laser, la veille, sur la Place hurlue

De l’autre côté du poumon vert hurlu, d’autres concerts sont habituellement donnés au kiosque. Ce sera toujours le cas avec In your Hands à 15 heures, Hors Taxes à 18 heures et Vincent les a vues à 20 heures.

L’animation au parc communal commencera dès le matin: village de châteaux gonflables de 11 à 20 heures, déambulation de dinosaures et Transformers de 15h30 à 20 heures, théâtre de marionnettes (15h30, 16h30, 17h30 et 18h30), spectacle de perruches et magie (15, 16, 17, 18, 19 et 20 heures), spectacle d’acrobaties aériennes (17 heures) et spectacle de feu (20, 21 et 22 heures).

Faisant la liaison entre le parc et le centre-ville, il y aura une brocante de près d’une centaine de stands dans la rue du Val, de 5 à 18 h, tandis qu’un marché du terroir se tiendra de 16 à 19 h sur la Grand-Place.

À la Rénovation urbaine: châteaux gonflables dès 11 h, village des artisans dès 14 h, spectacle de trial (vélos et tremplin) à 16, 17 et 18 h, puis Dj et musique dans la foulée.

Pour les oreilles et pour les yeux, le 20 juillet

La veille, c’est sur la Grand-Place que les festivités commenceront. D’abord en musique avec, à 19 heures: Dj David Denna , à 19h45: Dikwan Erikson , à 20h30: David Bastien et ses imitations de Patrick Sébastien et, à 21h30, Autothune . Ensuite, en guise de remplacement du feu d’artifice, c’est un show laser qui sera offert à 23 heures afin de clôturer la journée.