« Santé bohème », la terrasse estivale familiale du centre-ville hurlu

Chaque été, la terrasse du Grand Bazaar prend les allures de guinguette estivale en changeant de nom et en évoluant. Cette année, l’écrin à l’arrière du n° 1 de la rue des Courtils s’appelle Santé Bohème . Le lieu éphémère voué à s’éteindre début septembre est ouvert tous les dimanches, dès 17 heures. "C’est un événement familial, une garden-party avec Dj’s et jeux pour enfants. Nous ne travaillons qu’avec des produits belges et artisanaux. On vend donc essentiellement des bières de microbrasseries mais nous faisons aussi des cocktails bios ou vendons du cola belge" , indique Tanguy, son coordinateur.