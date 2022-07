Mouscron : la voix de Naruto (Carole Baillien), en dédicaces à la Petite rue, le 6 août

Si Naruto ne vous dit rien, parlez-en à vos jeunes et vous verrez leurs yeux s’illuminer, surtout s’ils font partie des nombreux férus de mangas. Naruto est l’un des personnages majeurs des bandes dessinées japonaises et on adule le blondinet dans les cours de récréation. Pour faire simple: avec 250 millions d’exemplaires vendus de la septantaine de tomes publiés entre 2002 et 2016, c’est tout simplement l’une des BD les plus vendues au monde… Demandez à votre bouquiniste! Les livres ont été adaptés en dessins animés – diffusés chez nous sur Club RTL depuis 2008 – et celle qui interprète la voix du personnage, Carole Baillien, a de fait aussi ses admirateurs. La dame franco-belge à la voxographie impressionnante – elle ne se limite pas qu’à Naruto – sera présente dans le centre-ville de Mouscron, dans la boutique Heroes World , n° 11, Petite rue, le 6 août. "Le principe est toujours le même: 1 signature offerte à partir de 15 € d’achat dans le magasin. Carole sera présente de 10 à 12h30 et de 14 à 18 heures" , indique son responsable, Nicolas Noury.