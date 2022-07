Dans la catégorie A, celle des plus "jeunes" rassemblant 120 sportifs, Vincent Wuylens a porté haut les couleurs de la Wallonie picarde puisqu’il a remporté deux médailles d’argent – "en simple et en double, en participant avec Dominique Denolf de Bruxelles" , une médaille de bronze en All Events, "soit la moyenne totale des solos, dos…" et "une médaille d’or pour avoir terminé 1erdes six meilleurs en All Events. Je jouais face à un Roumain, un Français, un Italien, un Hollandais et un Allemand. Cette médaille d’or, c’est le graal car elle est reconnue par les hautes instances sportives" .

«C’est bien un sport»

Vincent Wuylens a tutoyé très tôt les boules et les parquets huilés puisque c’est sa famille qui a ouvert Le Scala à Tournai. Après un crochet par l’horeca sur la côte belge, il est aujourd’hui aux manettes du bowling Les Alliés, le long de la route Express, à Mouscron. L’homme a toujours été sportif: il a pratiqué boxe, squash, badminton… toujours avec une âme de compétiteur. Il en va de même pour le bowling qui est bel et bien un sport à ses yeux. "Cela a toujours été mal considéré en tant que sport mais il faut pourtant bien gérer son alimentation, il faut être bien physiquement. C’est évident lorsqu’on regarde le profil de ceux qui gagnent… Et puis c’est très mental, on sort épuisé des championnats. À haut niveau, le bowling n’est vraiment pas "que" de la chance. Chacun vient avec ses boules pour utiliser la plus adaptée en fonction du terrain. J’en avais dix avec moi à Berlin."

La suitedes tournois où il est déjà inscrit: "La Hollande, fin juillet, puis Paris mi-août et l’Angleterre, fin septembre. Si tout se passe bien, ce sera ensuite un championnat, en janvier, au Danemark. On attend que la fédération se prononce sur la sélection des meilleurs…" Sachant qu’il y a quatre vétérans qui tiennent la dragée haute en Belgique dont Vincent, il peut déjà se préparer à faire le trajet, l’hiver prochain…