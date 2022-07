Le retour d’un festival de food trucks au parc de Moucron, fin août

Tour du monde gustatif

Appuyé par la bourgmestre et son échevin des Festivités, le conseiller communal François Mouligneau continue de coordonner l’événement qui se tiendra les vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 août. "Il y aura 17 food trucks dont 5 de Mouscron, avec une belle diversité: des burgers à la viande qualitative, d’autres viandes grâce au nouveau truck du Grill Dufour, un patato truck, des crêpes et des gaufres en sucré et en salé, des croquettes fourrées, des mets libanais, de la poutine canadienne, du thaï, du portugais, des wraps et autres nourritures plus diététiques, des glaces… Ils seront disposés en arc de cercle dans le nouveau parc.

Nouveauté, cette année: il y aura un espace enfants avec deux châteaux gonflables et des activités ados grâce à la Ruche et la Frégate, le dimanche, de 12 à 16 heures."

Côté boissons, "elles seront servies dans des verres communaux consignés, avec le logo du Hurlu" . La buvette Central Parc sera complétée d’un bar-tulipe près de la statue en bronze de la petite capricieuse. "Il y aura aussi des "Drinks trucks": un de Mouscron par un mojitologue qui viendra avec son van VW, un autre fera des granita, des smoothies… et enfin Storme qui proposera café, cappuccino, café latte, café glacé…"

Enfin, l’organisation promet 36 h de musique pour 36 h d’événements! "Cela va être assuré par une douzaine de dj’s, tous locaux, qui respecteront l’esprit familial avec leurs musiques multigénérationnelles. Elles seront électrojazz, disco, latino, lounge, blues…"

26 et 27/08: de 12 à 23h, 28/08: de 12 à 20h. Accès via la rue du Roi Chevalier.