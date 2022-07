Un champ de blé déjà moissonné était en proie aux flammes.

Une autopompe et une citerne sont intervenues au cœur des champs dottigniens, à la frontière avec la Flandre. ©EdA

"Comme il fait très chaud, c’est probablement un échauffement de la machine agricole qui a déclenché ce feu.

Heureusement, l’incident a pu être vite maîtrisé grâce à la réactivité de l’agriculteur qui a immédiatement contacté les pompiers et utilisé son extincteur à proximité de sa machine.

Grâce à son bon réflexe, "seuls" 50 m2ont brûlé", indique le capitaine Vanzeveren.

«Dès qu’il y a un doute, il faut appeler le 112»

L’officier de garde indique qu’il y a déjà eu plusieurs déclenchements d’incendie dans des bois et champs, ces derniers jours. Il en profite pour rappeler les bonnes réactions à tous appliquer.

"Les feux se déclenchent très rapidement. Avec ces températures, il faut être encore plus attentifs et vigilants. Dès qu’il y a un doute, il faut appeler le 112. Au plus vite on sera appelés, au plus vite on évitera un incendie d’ampleur.

Quant aux grillades estivales: "Veuillez toujours à avoir un seau d’eau à côté de votre barbecue et, s’il fonctionne au gaz, coupez le d’abord avant de jeter de l’eau".

Il rappelle aussi qu’il faut veiller à bien éteindre les mégots de cigarette . Cela semble être du bon sens… mais le nombre d’incendies qu’ils provoquent démontre continuellement le contraire…