Les géants dottigniens à la Festa Major

Sur les terres natales des géants

Il faut dire que la région est une terre de géants, dont Robesa et Peppona sont les représentants. Ils appartiennent au groupe des Geganters de Terrassa, présidé par Jesus Susi Moreno. Et cette année, la Confrérie des Porteurs de Géants de Dottignies a eu l’honneur d’être invitée à se joindre à la fête et à revenir sur les terres natales de ses géants. Christine et Nicolas ainsi que la grosse tête ont en effet été créés à Terrassa, dans l’atelier de Jordi Crau.

Des contacts avaient déjà été pris en 2018 pour vivre cette rencontre entre les deux groupes de passionnés de géants qui a enfin pu se concrétiser cet été. La confrérie dottignienne a accepté l’invitation avec fierté.

Une partie des porteurs s’est rendue il y a quelques jours à Terrassa et a été merveilleusement accueillie durant trois jours. Ils sont allés à la découverte de la ville mais aussi du folklore local et ont été reçus par le maire Jordi Ballart. Les géants de la Confrérie ont aussi bien évidemment participé au défilé local au cours duquel plus d’une quarantaine de têtes se baladent dans les rues. Les Dottigniens ont été applaudis par la foule lors de leurs prestations et de leurs danses.

En septembre prochain, ce sera au tour du groupe catalan de découvrir l’ambiance de la fête de la Main.

La "grosse tête" dottignienne s’est mêlée aux têtes catalanes pour se balader dans les rues de Terrassa. La deuxième tête de la Confrérie sera dévoilée lors de la fête de la Main 2022. À droite, la grosse tête 2022 de Terrassa, à l’effigie d’un chanteur local, représentant de la communauté LGBT.