Tous deux natifs de Mouscron, c’est dans leur ville que les jubilaires se sont unis le 5 juillet 1957.

"Nous habitions le même quartier, Pierre jouait au foot devant chez nous, se rappelle Jeanne-Thérèse. Mes sœurs l’appelaient “le Distingué” car il partait travailler en costume/cravate!" . Puis Pierre confie: "C’était une exigence de ma maman qui voulait que je sois toujours très présentable au travail."

Pierre Lacante est né le 13 octobre 1934. Médaillé du travail, il a fait toute sa carrière chez Multipharma.

Accordéoniste bien connu dans la région, le jubilaire est aussi un fervent amateur de foot et un membre des "Cracks", le club de supporters de feu l’Excel. Il a pratiqué la plongée et a obtenu son brevet supérieur dans le club l’ASAM. Sans oublier, son adhésion au "PCL" (Petit Cuistot du Lundi), le rendez-vous culinaire mensuel avec ses amis.

Jeanne-Thérèse Pillyser a vu le jour le 9 avril 1935. "Elle a travaillé beaucoup plus que moi, sourit le jubilaire, elle a été une super maman au foyer, dévouée et attentive aux besoins de nos six enfants."

La dame a un hobby. Entre les réunions entre amies et le jeu de scrabble, Jeanne-Thérèse réalise des albums photos. Elle en a une cinquantaine qu’elle garde soigneusement.

"Nous avons toujours vécu dans le quartier du Nouveau-Monde. Cependant nous avons quitté notre maison familiale devenue trop grande pour un appartement", racontent les époux âgés de 88 et 87 ans.

Neuf petits-enfants, l’aîné Geoffrey est âgé de 47 ans et sept arrière-petits-enfants, dont la petite dernière Nina de cinq mois, illuminent leur vie de retraités.

Et c’est non sans fierté que Jeanne-Thérèse annonce que la famille compte quatre générations féminines. Elle se constitue de la jubilaire et arrière-grand-mère; la grand-mère Isabelle Lacante; la petite-fille fille Maud Delannoy et l’arrière-petite-fille Elia Van Caeneghem.