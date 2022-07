Le conseiller communal de l’opposition dénonçait notamment la " politique de bétonnisation " de la Ville de Mouscron ainsi que ses conséquences. Il revenait aussi sur les différents chantiers qui " écornent l’image de la Ville " pour les touristes d’un jour.

Réponse par un état des lieux complet de l’échevine des travaux. "N otre bureau d’études voirie a beaucoup de projets de rénovation en cours.Il s’agit d’améliorer le confort de tous les citoyens. Nous réhabilitons actuellement d’anciennes voiries en pavés avec Ipalle, pour résoudre un égouttage devenu défaillant ", répond Marie-Hélène Vanelstraete. Les rues Roland Vanoverschelde, de l’Union, du Marquis d’Ennetières, d’Ostende et d’Anvers sont en cours de réfection." Nous nous en réjouissons car ces quartiers en avaient bien besoin. Nous venons également de terminer les chantiers des rues de Menin et de Courtrai . " Ce dossier a fait l’objet d’un retard, principalement dû aux raccordements des habitations à l’égout central, qui ont été complètement remplacés au vu de leur état.

Autre gros dossier subsidié par des fonds européens, le plateau de la Gare ." Il a débuté par la construction d’une passerelle et l’aménagement de la place Motte .Ces travaux sont dépendants de la date des coupures des voies de chemin de fer, autorisées par Infrabel (la nuit et le week-end).Ce projet d’ampleur tend à reconditionner le quartier qui a bien besoin d’un lifting. Ces travaux offriront aux Mouscronnois comme aux visiteurs une entrée de ville beaucoup plus accueillante, par le biais de plantation d’arbres et d’espaces de rencontre. "

Marie-Hélène Vanelstraete confirme qu’aucun chantier de voirie n’est laissé en veille, " mais qu’il faut parfois composer avec des imprévus. "

Concernant le rond-point de la place de Luingne , les travaux de réasphaltage des voiries avoisinantes et de la couronne du rond-point ont débuté début juillet pour se clôturer ce jeudi, en avance sur le timing." Comme autre chantier à venir, nous avons commencé par la réfection du quartier du Pont-Bleu pour y résoudre des problèmes récurrents d’inondations ", conclut l’échevine.