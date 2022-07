Herseaux: les Gilles étaient de sortie au Toubac

Samedi après-midi, les Gilles Les Toubacs organisaient leur carnaval d’été sur le thème très coloré de « Dunkerque ». Et dimanche dès 6 h 30, les gilles procédaient au ramassage dans les rues du quartier et se mettaient en route pour une longue journée. Fin de matinée, ils ont succédé aux Géants dans la cour du Home Vanneste où ils étaient reçus pour célébrer les cinq d’existence du groupe. L’après-midi, c’est en chapeau que les gilles ont pris part au cortège. La journée s’est terminée avec le brûlage des bosses et un magnifique feu d’artifice offert par les gilles. Lundi, c’est en sarrau qu’ils ont animé la braderie. MN.DEL.