Fête de Toubac : une 150e ducasse rayonnante à Herseaux !

Deux intronisations

Lors de l’ouverture officielle, la cérémonie d’intronisation a permis d’accueillir deux nouveaux compagnons de Toubac. "C’est rempli, on vide. C’est obstrué, on vient dégager…" C’est le premier indice qui a permis au public de deviner qui serait l’élu et c’est une entité qui a été choisie, à savoir l’entreprise de vidanges Demuynck dont l’histoire débute dans les années 50. Depuis sa création, l’entreprise a bien grandi, s’est modernisée, a changé de rue tout en restant dans le quartier et reste une entreprise familiale. Son soutien au comité d’animation est également indéfectible depuis de nombreuses années. Le second intronisé est Christophe Vervaeke. Fils de commerçant cafetier, tous se souviennent de sa maman Paulette, joueur de foot à la RUSHerseaux, c’est un enfant du quartier où il a passé son enfance et une bonne partie de sa vie. Bon vivant, prêt à faire la fête mais aussi à y contribuer. Depuis les années 2000, il prend activement part à l’organisation la grande braderie du lundi.