Un hommage permanent à un pilote hurlu de l’US Air Force, sur la Grand-place de Mouscron

Des panneaux mémoriels sont progressivement inaugurés sur l’entité. Ces chemins de la mémoire détaillent certains faits de guerres en lien avec notre commune. Ce mercredi 13 juillet, à 18 heures, ce seront quatre panneaux qui seront dévoilés sur la partie droite de l’église Saint-Barthélemy, abordant cette fois la création et l’histoire épique du Monument aux Morts de Mouscron. Ils rendront hommage à nos figures héroïques au travers de textes en français et en néerlandais. "Les noms cités ne se réfèrent qu’aux militaires mouscronnois engagés dans la Seconde guerre et dans la guerre de Corée" , indique Dominique Hooghe, membre actif de la régionale para-commando de Mouscron.