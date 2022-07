"C’était un superconcert, très dynamique. Beaucoup de groupes nettement plus jeunes seraient incapables de donner autant d’énergie! Mick Jagger était dans une forme olympique, c’est hallucinant de le voir comme ça en sachant qu’il aura 75 ans, ce 26 juillet. Keith Richards reste fidèle à lui-même. Il est nettement moins précis mais on lui pardonne tout… Ron Wood est très efficace. Enfin, Steve Jordan fait son maximum sans réussir à faire oublier Charlie Watts. Bien sûr, on ne peut pas comparer ce concert-là avec ceux d’il y a 25 ans, d’autant que le public n’attendait que les classiques et ils les ont eus. Ils sont nombreux donc ils ont composé quasiment tout le concert"

Stéphane peut se permettre cette fine analyse puisqu’il prenait part à… son 14concert du groupe!

Des messes musicales "essentiellement vécues en France et aux États-Unis. Le dernier, c’était il y a trois ans à New York. J’ai eu la révélation alors que j’avais 12 ou 13 ans, et je ne l’explique pas.C’est comme ça! À l’époque où mes amis écoutaient la disco et l’arrivée de la New wave, moi, c’étaient les Rolling Stones! J’allais jusqu’à découper les images des magazines" .

Ce lundi, le Mouscronnois est allé "avec la passion toujours indemne" en compagnie de celle qui partage sa vie et d’un ami dans un stade Roi Baudouin plein "malgré un prix relativement élevé pour la Belgique" .

Autour de lui, le public s’est avéré très diversifié, chacun ayant sa motivation à prendre part à un concert du quatuor.

"Les Rolling Stones drainent plusieurs générations, c’est sympa à voir. Des gens de 75 ans à côté de moi connaissaient par cœur des paroles quand les jeunes sont plutôt venus voir un phénomène, pour la dimension du groupe. Il y a aussi des gens qui ne sont pas fans spécifiquement d’eux mais c’est un passage obligé lorsqu’on s’intéresse à la musique en général. Et puis il y a forcément ceux qui viennent parce qu’ils se disent "Est-ce que ce sera la dernière fois qu’on les verra?" , d’autant que le groupe alterne ses tournées en fonction des continents. Cela explique aussi cette vingtaine de dates sold out en Europe. Si j’avais eu plus de temps, je pense que je serais aussi allé à Vienne et à Paris. La prochaine tournée, je pense qu’elle sera normalement en Amérique du sud."