Côté coulisses de concerts intimistes comme de festivals, le nom du Mouscronnois raisonnait.

Derrière ce producteur et manager mouscronnois se dissimule celui qui a permis de programmer pléthore d’artistes, il s’est même chargé de faire éclore certains d’entre eux. Sa carrière avait commencé par l’organisation réussie du concert d’Arno à la plaine de Neckere, dans le cadre des 24H en course libre de Mouscron.

On peut citer Saule qu’il a fait émerger mais aussi des protégés comme dEus, Aaron, Girls in Hawaï, Vive la fête, The Tellers… Il avait deux labels pour deux profils: ceux chantant en français et ceux interprétant des titres en anglais.

«Prince est à Minneapolis ce que Mouscron est à la musique populaire. Dans le milieu musical, notre cité est une ville qui a compté en Europe», nous soufflait-il à l’occasion du portrait que nous lui consacrions. ©EdA

Un copain de Poelvoorde

Pierre Van Braekel faisait aussi partie d’une bande de copains dans laquelle figurait Benoît Poelvoorde. C’est cette amitié qui a attiré à Mouscron, rue des Pèlerins, le tournage de la scène mythique du gamin dans "C’est arrivé près de chez vous", comme il nous l’expliquait en 2012 à l’occasion des 20 ans de la présentation du film au Festival de Cannes.

"Jeune, alors que tous mes copains étaient partis à Louvain-la-Neuve, je suis parti étudier la philo romane à Namur. Lorsque j’y suis arrivé, je ne connaissais personne. Je suis très vite tombé sur Vincent Tavier (coscénariste et producteur de "C’est arrivé…") qui étudiait l’histoire. Comme il était ami avec Benoît Poelvoorde, on s’est vite retrouvés en bande, à faire les 400 coups! […] Vincent et Benoît étaient déjà venu chez moi, à Mouscron. Ma maman les aimait bien, elle trouvait mes copains truculents. Alors, lorsque j’ai demandé à ma maman si on pouvait avoir sa villa nécessaire dans notre scénario à prêter pour une nuit, pour tourner un petit film, elle a accepté."

Pierre joue d’ailleurs le papa du "gamin" dans le film.

À la maman de Pierre, à sa famille et à ses amis, L’Avenir adresse ses condoléances les plus sincères.