Le  Japon s’invite, samedi, à l’hôtel Elberg de Mouscron

Ce samedi 9 juillet, l’hôtel Elberg, et plus particulièrement sa salle Arthur, enfilera son yukata et proposera un voyage vers le Japon. "Dès 11h, il adaptera son bar et sa cuisine aux saveurs du “Pays du Soleil Levant” avec un apéro nippon, des dégustations de produits et de préparations locales, de la street-food." Le tout en partenariat avec la boutique spécialisée "Akuma to Tenshi" qui s’apprête à ouvrir prochainement dans le centre-ville de Mouscron.

Dans l’après-midi, diverses animations et ateliers sur le thème du Japon sont prévus dans un cadre décoré par l’Institut Le Tremplin: coin lecture et initiation à la littérature, origami (par l’artiste Ori Trinh), exposition photos "Streets", diffusion de musiques japonaises, etc.

À 16h30, place au 7eart japonais avec la projection du film "Les Délices de Tokyo", ("AN"), un film délicat qui aborde de nombreux thèmes sociaux, sur fond de gastronomie.

Le soir, à 20h30, le duo japonais AKARA interprétera des titres pop-rock originaux et classiques japonais. "C’est un mix entre instruments traditionnels authentiques, dont les shinobue (flûte traditionnelle) et pop-rock" , annonce Aurélie Vandecasteele.

PAF: prix libre. .