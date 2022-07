Vendredi 8 juillet

18h: Tournoi de pétanque organisé par la RUSH; 19h30: Ouverture officielle et intronisation des nouveaux compagnons de Toubac; 21h: Concert Happy Hour.

Samedi 9 juillet

À partir de 15h: carnaval d’été par Les Gilles de Toubac avec pour thème "Dunkerque".

Dimanche 10 juillet

6h30: ramassage des Gilles; 9h: déambulation dans les rues du Géant Toubac, accompagné des géants Christine et Nicolas de la Confrérie des Porteurs de Géants et de la fanfare "Les Enflammés" de Leuze; à partir de 10h: stands de Matante Hortense, Arts et dessins et Grim’ali; 10h30: départ de la balade moto au profit de la Farandole; 13h30: initiation au portage de géants; 15h: grand cortège; 17h: rondeau des géants; 22h: brûlage de bosses et feu d’artifice.

Lundi 11 juillet

Dès 6h: grande braderie et brocante avec animation musicale par Les Gilles de Toubac à partir de 11h.