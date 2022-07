Depuis Gand, la course-poursuite se termine en crash sur la route Express de Mouscron (photos)

La course-poursuite entre la police de la route flamande et un véhicule Renault Twingo, couleur or, immatriculé en France avait débuté du côté de Gand.

Après avoir emprunté l’autoroute E17, le conducteur s’est engagé sur la RN58 pour rejoindre Mouscron et ensuite vraisemblablement la France. Mais, à hauteur du rond-point des Bobines, et roulant à vive allure, il a perdu le contrôle de son véhicule et percuté plusieurs véhicules présents sur la route. Les dégâts sont importants.

Plusieurs personnes étaient présentes dans le véhicule poursuivi; l’un des passagers a été légèrement blessé et les autres occupants ont été interpellés par la police. Le conducteur de l’un des véhicules percutés a aussi été pris en charge et transféré en milieu hospitalier pour des examens médicaux.

On ignore ce qui a amené à cette course-poursuite. Le parquet a été avisé des faits.

Le temps de l’intervention des services de secours, des constatations des forces de l’ordre et du dépannage des véhicules sinistrés, la police de Mouscron a temporairement fermé à la circulation le rond-point des Bobines ainsi que les portions de la RN58 entre le rond-point du Futurosport et celui du McDo. Des déviations ont été mises en place mais la police conseille d’éviter le secteur.