«Transmettre des idées citoyennes aux politiques» - Lancement d’une plateforme participative interactive

L’hameçon a été lancé le 23 avril et ça n’a pas traîné à mordre par l’intermédiaire de Jean-Charles Gistelinck, conseiller communal mouscronnois.

Mais pourquoi la Cellule Environnement cherchait absolument à récupérer une caravane?" Dans le cadre d’une mission que l’on veut développer et qui consiste à récolter les idées et les suggestions des Mouscronnois sur l’environnement ", précise Christophe Denève, le coordinateur.

Cette mission entre dans le cadre de l’ODD Tour (ODDsignifie "objectifs de développement durable") et a débuté au printemps, lors des 10 ans de la Ressourcerie (mais sans caravane). Pour récolter au mieux les idées et suggestions des citoyens, il faut aller à leur rencontre et donc choisir un atelier mobile.

Les 24 Heures comme premier vrai test

Première condition sine qua non: avoir des roues pour traîner l’attirail et permettre à la Cellule Environnement de mouvoir son petit cocon dans les différents événements de la cité des Hurlus. " L’ODDTour a déjà lieu cette année, mais n’a pas la même dimension sans la caravane.Celle-ci sera prête pour les 24 Heures de course libre, fin septembre ", confirme Christophe Denève.

Un premier vrai test pour cet atelier roulant, aménagé par la Cellule Environnement avec une banquette et plusieurs coussins qui portent le sceau des 17 objectifs de développement durable." Le but, c’est de ne pas influencer le citoyen, qui pénètre seul dans la caravane afin de visionner des extraits vidéo. Il en ressort en nous livrant ses impressions et ses propositions.Le but est de constituer un catalogue d’idées assez larges pour les fournir aux élus de la Ville de Mouscron. "

Toilettes publiques et transports en commun

Certaines idées ont déjà été transmises aux représentants politiques." Les citoyens ont souhaité le retour des toilettes publiques dans le centre-ville (déjà accessibles mais pas 24 heures sur 24 à la Rénovation urbaine), une offre de transports en commun plus fournie ou encore un centre-ville sans voiture. Plus les gens ont des idées, mieux c’est pour nous. "

Si la vocation de la caravane n’est pas de sortir de Mouscron, elle risque bien de découvrir de nombreuses festivités dès le début de l’automne.

Quels sont les bons réflexes environnementaux adoptés par les Mouscronnois? Quelles initiatives ont-ils envie de plébisciter?Quels projets et quelles actions favorables à la transition climat et énergie vivent déjà au sein de la ville?

Fin juin, les autorités communales lançaient une plateforme participative pour regrouper l’ensemble des idées, initiatives et projets locaux de l’entité mouscronnoise. Sur 40 villes de l’Union européenne, la cité des Hurlus fait partie des six villes sélectionnées pour mener cette expérience pilote. La réflexion globale?" Offrir aux citoyens un cadre de vie agréable, convivial, attractif et durable. " Et pour y réfléchir, il y en a davantage dans 60000 têtes que dans seulement quelques-unes! Les trois premiers thèmes consistent à cartographier les actions pour mener la transition, mettre en place une boîte à idées et favoriser le génie de la transition par un prix du public.

Pour encourager le citoyen, l’exemple doit aussi venir du CAM. Les détracteurs diront qu’une autorité locale qui donne carte blanche à un promoteur pour sacrifier les coins de campagne sur l’autel de gros projets immobiliers est plutôt mal placée pour jouer les ambassadeurs de la transition écologique." Mais nous avons tout de même réalisé ou soutenu de nombreux projets en lien avec l’environnement, comme la rénovation énergétique de logements publics, l’accompagnement aux potagers urbains (35 dans l’entité), les éclairages publics qui basculent en LED, le centre-ville en zone 30, l’installation de panneaux photovoltaïques, la conscientisation auprès des entreprises qui produisent sur notre territoire, la verdurisation de la flotte et peut-être bientôt l’installation d’éoliennes, pilotée par l’IEG ", répond Brigitte Aubert.

Suffisant pour convaincre?