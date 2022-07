La voie a été réduite sur une seule bande afin de permettre le déploiement de nombreux secours.

Pompiers, ambulanciers et policiers s’affairaient plus particulièrement dans un café.

«La victime inconsciente a dû être intubée et il est impossible de se prononcer sur son état de santé»

On pouvait lire une vive inquiétude dans les yeux du lieutenant Hubaut coordonnant l’intervention.

"Deux clients sont descendus dans la cave pour changer la bonbonne de CO2 * des pompes à bières.

Il y a eu un incident au niveau de cette bouteille qui a relâché son contenu dans la cave. Le taux d’oxygène a alors fortement diminué.

L’un des clients, un homme d’une cinquantaine d’années, est tombé inconscient tandis que l’autre client a su immédiatement sortir pour donner l’alerte."

Important déploiement, ce mercredi soir, nécessitant de réduire une partie de la rue de Menin sur une seule bande de circulation. ©EdA

«Dès qu’on est arrivés, on était équipés.On n’a pas perdu de temps, on a pu le tirer dehors très vite»

Informés de cela, les pompiers sont descendus équipés d’un Appareil Respiratoire Isolant dès leur arrivée.

"On le savait en prenant la route et j’ai donc demandé qu’on s’équipe déjà en ARI sur le chemin afin de gagner un maximum de temps dans le sauvetage.

Il n’y avait plus qu’un taux d’oxygène de 12% lorsque nous sommes descendus dans la cave à la place de 21%" , précise M.Hubaut.

Les nouvelles n’étaient pas bonnes puisque la victime a dû être intubée après avoir été extraite inconsciente du sous-sol et il était impossible de se prononcer sur son état de santé à l’heure de rédiger ces lignes.

* On parle bien de CO2 dans ce cas-ci, soit le gaz carbonique «Dioxyde de carbone» et non de CO «Monoxyde de carbone»… mais le résultat est tout aussi dramatique.