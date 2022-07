Mouscron : "Les Bouchers Doubles" peut voir grand en absorbant l'ex-Carpe Diem

Ce gain d’espace permettra d’offrir un service en plus: du libre-service sous forme d’un grand comptoir. Pour ceux qui ne viendront que pour des mets emballés, ils ne seront pas obligés de faire la file. Le libre-service est une tendance qu’on a tous constatée, les clients demandent beaucoup de plats traiteur à emporter. Le métier change fortement… On rajoutera aussi deux armoires d’affinage pour les viandes maturées qu’on fait déjà à petite échelle depuis deux ans. Toutes les semaines, on propose une race étrangère en côtes à l’os. On va pouvoir étoffer l’offre. Les clients ont besoin de variété. Ce qu’on proposera globalement sera inédit à Mouscron."

«Ce sera quelque chose d’inédit à Mouscron»

Tout est déjà mis à nu dans l’ex-restaurant, les ouvriers turbinent afin de tenir le délai. "L’ouverture prévue en octobre prochain coïncidera avec les 23 ans d’existence des Bouchers doubles et 33 ans de travail ensemble. C’est à la boucherie Breyne de l’avenue du Château qu’on a appris le métier dont on applique toujours les principes. On pense notamment aux viandes qui restent au minimum une semaine en chambre froide, permettant au muscle de se transformer en viande, assurant un gain en tendreté et en qualité quand, en grande surface, c’est l’abattoir puis immédiatement la découpe…" Et parce qu’il y a un esprit de quartier, ce qui restait du Carpe Diem n’a pas pris la direction des bennes de la déchetterie: "Les matériaux comme le bar ou encore le plancher connaissent désormais une seconde vie dans le bas de la rue, au bar associatif Pop Up du CCRT."

Et l’avenir de l’actuelle boutique, dans tout ça? Elle basculera dans la partie coulisses des Bouchers doubles. "Elle permettra d’agrandir l’espace de travail, tout le magasin deviendra l’atelier pour les préparations froides " , expliquent encore nos interlocuteurs. Une adaptation qui se matérialisera en fin de chantier, n’impliquant que quelques jours de fermeture. D’ici là, l’actuelle boutique restera en activité. "Les travaux se déroulant essentiellement dans l’ancien restaurant ne nous coincent pas dans notre organisation. Au contraire, on ne ferme plus complètement durant l’été: jusqu’au 31 août, la boucherie sera ouverte tous les matins. Ce sera juste clos le mercredi et les jours fériés." De quoi contenter une clientèle qui vient parfois de loin pour apprécier les spécialités, comme le sacro-saint filet américain de Fernand ou les nouvelles propositions qui apparaissent en continu dans le comptoir.

L’important, comme partout, sera aussi d’avoir une offre de parking. S’il y a un roulement du côté de la chaussée de Lille, Les Bouchers doubles espère aussi voir le stationnement public situé juste à l’entrée de la chaussée du Risquons-Tout avoir le même destin. "Nous avons rentré une demande auprès de la Ville pour que cela devienne une zone bleue car ce parking sert visiblement de site de covoiturage. De nombreuses voitures tampon y passent des journées entières…"