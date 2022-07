Il y a quelques jours, le projet d’une nouvelle École des Sports sur le site du Futurosport avait été retenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles dans le cadre du Plan de relance et de résilience européen, avec un subside de 8,6 millions d’euros à la clé.

Une seconde bonne nouvelle vient d’être divulguée, moins de deux semaines après la première. " Un nouveau subside important devrait prochainement tomber dans l’escarcelle de l’Intercommunale IEG ", précise la Ville de Mouscron dans un communiqué.

Encore au stade d’avant-projet

Ce subside important ne concerne pas le projet du futur hall sportif (toujours sur le site du Futurosport), dont la confirmation sur l’octroi de subsides devrait tomber (ou non) avant le 21 juillet.À ce sujet, les autorités mouscronnoises espèrent recevoir jusqu’à 2 millions d’euros pour financer une construction budgétisée à 3 millions.

Non, le subside dévoilé par le ministre des Infrastructures sportives Adrien Dolimont porte sur des aménagements divers au pôle football " du centre sportif de la Barrière Leclercq ", selon l’appellation reprise par le cabinet du ministre. Un centre sportif mieux connu sous le nom de Futurosport. C’est un montant provisoire de 2,4 millions d’euros qui est annoncé. Des neuf dossiers évoqués, celui de Mouscron bénéficierait d’ailleurs de la subvention la plus importante, loin devant l’enveloppe d’1,2 million d’euros destinée au Hockey Club d’Embourg, à Chaudfontaine.

Le montant annoncé par la Région wallonne ne reste qu’un accord de principe. Sur base de ce dernier, l’IEG peut poursuivre son dossier en ayant la garantie d’obtenir une promesse ferme de subside après validation du dossier technique et vérification des disponibilités budgétaires.

Pour rappel, ces subsides, attribués tous les trimestres, permettent de développer et d’entretenir les infrastructures sportives en respectant des critères tels qu’une charte éthique, l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, la construction attentive à la performance énergétique et l’utilisation de matériaux durables, etc..