Mouscron: 3e pèlerinage accompli pour Jean, qui a rejoint Compostelle pour l’ASBL Rose (photos)

«De loin le parcours le plus difficile»

Après Tours et Vézelay, le point de départ du marcheur invétéré était bien plus méridional, au grand dam de ses mollets. " C’était de loin le parcours le plus difficile. On ne s’en rend pas forcément compte en préparant l’itinéraire, mais la route qui relie Arles aux Pyrénées est très vallonnée.On emprunte des chemins escarpés, de vrais sentiers de montagne avant de passer la frontière espagnole au beau milieu du massif. "

Pour rejoindre la péninsule ibérique, le Mouscronnois devait franchir le col du Somport, à plus de 1.600 mètres d’altitude. Il lui restait alors un mois de marche. " Par chance, je n’ai pas voyagé pendant plus d’un mois et demi sous une chaleur assommante. Hormis un petit épisode de canicule en France, nous avons eu des conditions très changeantes, y compris du froid. "

Son périple s’est terminé dimanche devant la cathédrale construite entre le XIe et le XIIIe siècle." L’apercevoir après plusieurs semaines de marche me procure toujours la même sensation.Mais je dois avouer que je n’ai jamais ressenti une telle fatigue. Dans mon état, monter quelques marches s’apparente un peu à une ascension du Mont Ventoux", plaisante le Mouscronnois, pas fâché de pouvoir troquer ses chaussures de marche contre les tongs du juillettiste. Place à un repos bien mérité d’une quinzaine de jours au Pays Basque. "J’ai un peu le mal du pays mais je vais devoir patienter encore un peu avant de retrouver une bonne bière belge. "

Et de faire les comptes de ce que son aventure a rapporté. Jean profitait de son pèlerinage pour soutenir l’ASBLRose, du nom de sa filleule atteinte d’une maladie de la peau (l’ichtyose). Le Mouscronnois a bouclé son périple, mais les dons sont toujours faisables sur le compte BE73 0688 9262 6460.