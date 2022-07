Mouscron: Stéphane Pauwels n’est (déjà) plus l’ambassadeur du centre-ville

Le Mouscronnois qui a déjà connu mille carrières devait être un " dynamiteur " pour le centre-ville de sa cité natale, à laquelle il est toujours très attaché. " La tâche est lourde et il faut un temps plein pour assurer cette mission ", explique l’intéressé. " J’ai bon espoir que le temps puisse aider cette merveilleuse ville.Le covid et les travaux nous ont fait perdre du temps mais de nouveaux commerces arrivent et j’espère avoir pu aider dans la réalisation de dossiers. "