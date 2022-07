Le Mouscronnois a été mis à l’honneur mercredi soir, lors de la remise des CEB aux élèves de l’enseignement communal. Le CEE, c’est son établissement fétiche, lui qui a commencé sa carrière à l’école communale de Luingne, comme professeur de néerlandais." J’ai été diplômé de l’école normale en 1984. Six ans plus tard, j’ai eu l’opportunité de devenir directeur de Saint-Exupéry. Accéder à cette fonction, c’était plutôt réservé à des enseignants en fin de carrière, une forme de consécration. Moi, je l’ai été à 28 ans ", explique Guy Vancraeveldt. Il restera pendant douze ans dans l’école basée au Tuquet avant d’endosser la même fonction au CEE. " Le bourgmestre souhaitait un directeur très à l’aise avec le néerlandais pour l’école immersive ", indique celui qui maîtrise la langue de Vondel sur le bout des doigts." J’ai adoré mon métier et ses spécificités. Être directeur réclame des compétences en relationnel avec l’équipe éducative, les parents et les enfants, des compétences éducatives. Mais ça implique aussi de savoir vendre son école et de réparer un robinet qui coule, quelquefois. "

«J’ai aimé mon métier»

Le directeur laisse un établissement scolaire flambant neuf ou presque (l’impressionnant chantier a duré plus de deux ans), non sans un pincement au cœur. " Je me suis investi dans l’intérêt de tous, pas dans mon intérêt personnel. Je l’ai fait intensément et bien après les heures de cours parce que j’aimais ce que je faisais.Les parents savaient que j’étais joignable presque en permanence.Ça m’a notamment valu un coup de fil à trois heures du matin ", se souvient Guy Vancraeyveldt.

Si le CEE s’est vidé de ses élèves et paraît bien calme depuis vendredi, le directeur y restera encore quelques jours le temps de finaliser quelques détails.Ses cartons ne sont pas encore tout à fait prêts. " Il faudra aussi bien gérer la transition pour permettre au futur directeur et à l’équipe éducative une rentrée sans contretemps. Ensuite, je m’éclipserai sur la pointe des pieds pour laisser la place à mon successeur ", qui n’est pas encore connu.

De son côté et après avoir reçu pléthore de cadeaux de la part des parents d’élève, Guy Vancraeyveldt pourra enfin penser à l’après." Je ne m’y suis pas préparé. Donc je ne sais pas encore ce que je vais faire, hormis passer du temps avec ma famille. "