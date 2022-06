À la rentrée 2023, les autorités communales espèrent désormais mettre sur pied une section cyclisme pour étoffer l’offre de l’école des Sports, " un projet qui n’existe pas ailleurs ", indique David Vaccari.

Si le dossier est complexe pour des aspects logistiques et humains (la Ville de Mouscron recherche un entraîneur expérimenté et compétent), il s’oriente non seulement vers la pratique du cyclisme sur route, " mais aussi de la piste grâce à la proximité du vélodrome de Roubaix et du cyclo-cross à Dottignies ", où la tradition du labour et des sous-bois est vivace. L’acquisition d’une maison rue de la Rouge-Croix permettra de construire un internat de vingt places, un centre de formation et un garage sécurisé pour les pratiquants.Une véritable " maison du cyclisme " pour utiliser les termes de Brigitte Aubert. Le futur internat permettrait de libérer l’actuel, à Herseaux."C elui-ci a été rénové et sera dédié à l’accueil des filles.Car le sport féminin est en plein essor et nécessite des infrastructures aussi ", indique David Vaccari.

Un projet rejeté en bloc par l’opposition (Écolo,PS et Mouscron Populaire).Fatima Ahallouch dresse un parallèle avec le futur internat autonome, dont la capacité s’élèvera bientôt à 106 places. " Ce serait dommage de voir deux structures à moitié occupées de chaque côté ", estime la conseillère PS." La logique est la même avec les commerces.Ce qui le renforce nous renforce, il n’y aura pas de concurrence et l’offre sera conséquente, diversifiée et attractive ", conclut David Vaccari.

En préambule au conseil communal, Tom Derreveaux, Jasper Frankish, Arthur Lowagie et Arthur Vannassche ont été mis à l’honneur par la bourgmestre. Les trois derniers cités étaient présents lundi soir au CAM et leurs résultats chez les juniors ont été salués par l’assemblée. C’est une génération plus que prometteuse qui se profile pour le cyclisme mouscronnois.