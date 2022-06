Tasers & bodycams à Mouscron: l’opposition préoccupée, la police «satisfaite» de leur usage

Conseillers PS et Écolo n’ont jamais caché leur réticence sur l’utilisation des bodycams et des tasers (pistolets à impulsion électrique) que la zone de police utilise depuis début 2022. Les deux groupes d’opposition ont profité du conseil communal pour relayer leurs réserves sur ces deux procédés." L ’absence de cadre juridique autour de l’usage des bodycams nous inquiète ", lance Fatima Ahallouch. " La prise de son semble illégale et les zones de police avancent en ordre dispersé. On va trop vite en besogne à Mouscron, d’autant plus que le citoyen ne sait pas qu’il est en droit d’avoir accès aux images. "