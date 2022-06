Herseaux a fait place à sa ducasse

Le comité dresse un bilan positif des festivités. "Vendredi, l’ouverture s’est très bien déroulée, avec un chouette concert et sans intempéries. La journée de samedi a été plus perturbée; la brocante a dû être écourtée en raison de la pluie et le dernier concert a aussi été annulé. Par contre, dimanche, le soleil était de retour. Le repas de la chorale Ribambelle a eu du succès. Cette journée était d’ailleurs partie sur les chapeaux de roues de cuistax, une animation folklorique qui amuse le public."

Cirq’en Bulles a profité des festivités pour présenter l’aboutissement du projet intergénérationnel mené avec les résidents du home Saint-Joseph. " Cirq’en Bulles est un Centre d’Expression et Créativité (CEC); l’une de nos missions est de stimuler la créativité par l’organisation d’ateliers et/ou de projets socio-artistiques, rappelle l’animateur Romain Verbeke. Il y a un an, nous avions reçu un excellent accueil au home lors de la présentation d’un spectacle. Nous avons ensuite gardé un bon contact et l’institution a souhaité mettre sur pied un autre projet, en faisant cette fois-ci participer les résidents. C’est ainsi que durant cinq mercredis, nous avons organisé des rencontres avec nos jeunes et les seniors en alternant les visites au home et sur le site de Cirq’en Bulles. Au départ, les aînés étaient dans l’expectative. Nous avons commencé par de la jonglerie, pour favoriser l’interaction avec les plus jeunes, puis petit à petit des exercices d’équilibre, en s’adaptant à chaque personne. Les retours étaient très bons, les aînés faisaient preuve d’énergie et ne restaient pas sur leurs acquis. Chaque enfant devenait un peu le professeur particulier du senior.Cela a permis de nouer de belles amitiés. Pour garder un chouette souvenir, nous avons photographié ces beaux moments." Les photos réalisées par Aurore Kiritchouk étaient exposées au cercle Saint Maur, l’occasion de retrouvailles entre quelques participants.