Le CHM questionne sur ce qui est important

Préparer sa consultation

Quitter l’ère du paternalisme en santé pour entrer dans l’époque du partage, de l’échange et de la préparation… c’est l’objectif du centre hospitalier de Mouscron. "Pour mieux guider le patient et l’accompagner sur le chemin de l’implication dans ses soins de santé, nous avons créé des outils, ajoute Laurence Deceuninck. Il y a par exemple un document pour préparer sa consultation dans lequel le patient peut déjà noter ce qui l’amène à consulter un professionnel de la santé (plaintes, symptômes…), ce que ce motif entraîne comme difficultés (angoisses, peurs, gênes…) et aussi ce qu’il attend, espère ou souhaite après sa consultation. Il peut aussi y reprendre ses questions, ses doutes, ses inquiétudes… Une consultation peut vite passer, et donc il faut la préparer au maximum pour éviter d’en ressortir avec des points laissés sans réponse.Le patient doit oser s’exprimer, et notre personnel a aussi été sensibilisé à l’écouter et à l’entendre davantage."