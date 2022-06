Le chantier du futur internat de Mouscron : visite riche d'enseignements pour les déuptés

La députée wallonne Fatima Ahallouch a pu visiter le chantier du futur internat hurlu en compagnie de son collègue socialiste Eddy Fontaine ayant fait expressément le déplacement. "Eddy, c’est vraiment LE spécialiste du groupe au parlement pour les questions sur les internats et les matières qui s’y rapportent. On sait qu’il y a des attentes. On dit toujours que Mouscron est la dernière roue du carrosse: cet internat démontre le contraire et c’était donc l’occasion de voir le chantier ainsi que les réalités de terrain" , indique l’élue mouscronnoise complétée par son collègue: "Je n’ai pas hésité à faire le trajet jusqu’à Mouscron car j’ai été élu pour la Wallonie avant tout et je me dois de sortir de mon arrondissement! Je souhaitais voir quels ont été les choix par rapport à la refonte totale d’un internat, avec des problématiques qu’on rencontre ici autant qu’à Philippeville par exemple. Venir ici fut très instructif."