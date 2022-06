Dottignies : un jacuzzi à domicile avec la société Jac’Cosy

Perrine a conservé son poste d’éducatrice spécialisée et Jérôme reste travailleur indépendant en électromécanique, " donc je sais faire l’entretien des moteurs des jacuzzis, qui sont souvent capricieux ", souligne l’intéressé.

«Les avantages sans les inconvénients»

L’objectif de Jac’Cosy, le nom de leur société?" Profiter des avantages du jacuzzi, sans ses inconvénients ", poursuit le Dottignien. La vente et l’usage d’une structure gonflable se sont véritablement démocratisés ces dernières années." De plus en plus de personnes en achètent, mais on voit souvent des propriétaires de jacuzzi les revendre au bout d’un an parce qu’ils ne se sont baignés que cinq ou six fois dans l’année, que le coût pour chauffer l’eau est plus important et que l‘entretien est parfois négligé. L’avantage avec ce concept, c’est que l’on s’occupe de tout. "

En résumé, Jac’Cosy se rend au domicile du client, installe le jacuzzi et le remplit. Seul critère à respecter absolument: la structure ne doit pas se trouver à plus de 25 mètres d’un point d’eau." On propose deux formules, la première dure 24 heures (110 euros pour un jacuzzi 4 personnes, 140 pour un 6 personnes) et la deuxième 48 heures (160 pour 4 et 180 pour 6). Mais si le client souhaite le garder plus longtemps, c’est faisable aussi moyennant une adaptation de tarif. Concernant le secteur d’activité, on se fixe un rayon de 25 kilomètres autour de Mouscron, donc on peut se déplacer dans la région de Tournai, en France ou en Flandre. Pour une prestation plus lointaine, on adaptera en fonction des kilomètres. "

En 90 minutes montre en main, le jacuzzi est installé et le farniente peut commencer. Pour débuter ses vacances d’été, avouez qu’il y a pire…

" On se lance au moment où les sessions d’examen se terminent, où les étudiants veulent se détendre. Où les gens reçoivent leurs amis chez eux.Ça coïncide avec le moment où on se sentait vraiment prêt, où on maîtrise ce que l’on veut faire. " Heureux de créer cette marque en couple, Jérôme et Perrine proposent aussi des décorations romantiques et devraient bientôt s’équiper de jacuzzis avec massage intégré pour développer le côté bien-être.

Les premiers échos sont positifs et confirment que les Dottigniens n’ont pas de regret à avoir. Une simple surprise peut parfois mener à de grands projets.

Facebook Jac’Cosy.