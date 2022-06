Dernière ligne droite pour le chantier de l’internat autonome de Mouscron

«Travailler, se divertir et se détendre»

"Il y avait eu un appel d’offres et une dizaine de projets avait été remise. J’avais été convié afin de donner mon avis, ça m’avait fait plaisir, se remémore Frédéric Hinnekens, administrateur de l’internat heureux de voir l’ensemble se matérialiser au quotidien depuis la fenêtre de son bureau. On pourra accueillir 106 jeunes en chambres individuelles, pour deux ou, souvent pour les plus jeunes – on accueille à partir de 6 ans, quatre lits, soit la même capacité que notre internat actuel et ça, c’est une victoire." Outre dormir et manger, "il y aura aussi quatre salles d’étude permettant d’accueillir tout le monde en même temps mais aussi salles de jeux, d’informatique, de musculation" .

Il était prévu initialement de raser l’antique internat inauguré, voici plus de 40 ans, une fois le nouveau opérationnel. On se doit d’écrire au passé à propos de l’avenir de la seconde plus haute tour de Mouscron (après les appartements de l’ex-Sarma). "Je rêve que cet internat soit abattu . Cependant, cela coûtera 900000 € pour ce chantier selon un devis établi! Autant le vendre…", continue celui qui y travaille aux côtés d’un comptable, de sept éducateurs et du personnel ouvrier (cuisine et nettoyage), soit 18 personnes. "C’est moi qui assure les inscriptions. Avec l’internat actuel, ce n’était pas évident de vendre le lieu mais le bouche-à-oreille positif aidait. Avec cette nouvelle infrastructure, une simple visite pourra convaincre!" Le prix aussi est un atout: "C’est un tarif Communauté française d’approximativement 210 € pour le logement, la nourriture, les activités (cinéma, patinoire…) et il y a une ristourne de 5% s’il y a un deuxième enfant de la famille" , continue notre interlocuteur à sa 11eannée de direction.

Par contre, toujours sur le même site, l’actuel réfectoire bien tenu mais issu d’un autre temps et ses cuisines toujours aux normes vont être supprimés. "Ça, ce sera bien abattu fin octobre puisque c’était prévu dans l’enveloppe globale de près de 6 millions€. Cet espace libéré, je veux en faire un espace vert qui pourra revenir aux enfants."