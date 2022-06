Mouscron : un bronze de Jimi Hendrix va être inauguré, là où se trouvait le Twenty Club (photos)

Les yeux fermés, inspiré…

Parole tenue, et non des moindres! En poussant la porte de l’atelier dottignien de l’artiste communal Osvaldo Parise, ce dernier ôte un drap posé sur un chevalet. Il nous dévoile une magnifique représentation de Jimi Hendrix, yeux fermés, guitare à la main. "J’ai vraiment envie de mettre en avant le patrimoine musical mouscronnois et le passage de Jimi Hendrix, à Mouscron, en 1967, est un bel étendard par lequel commencer! sourit l’échevin de la Culture. Initialement, j’avais en tête le dessin de Moebius mais ce qu’Osvaldo a proposé est bien!" L’artiste à l’accent chantant complète: "Dès que Laurent m’en a parlé, j’ai tout de suite commencé à modeler la sculpture. Il fallait représenter sa guitare, son médaillon, sa fameuse veste et son côté extravaguant. Je le voulais les yeux fermés, inspiré. En création, je ne fais pas dans l’académique lisse, j’ai un style brut qui colle plutôt bien à la force musicale qu’exprime l’artiste…"

L’œuvre de plâtre doit désormais être coulée en bronze. Un marché public a désigné une fonderie en région gantoise qui se chargera très vite de cet aspect délicat. "Je souhaitais inaugurer l’œuvre à la date de son décès, le dimanche 18 septembre mais, pour ne pas faire de l’ombre à la "Fête de la Main" qui battra son plein, on ferait ça la veille, jour plus calme. Si, faute de temps dans les démarches, ce n’est pas possible, on le fera alors début mars 2023, pour célébrer l’anniversaire de sa venue à Mouscron" , songe encore M. Harduin. La procédure comprendra déjà un vote lors du conseil communal de ce lundi soir, à savoir le règlement des droits d’auteur d’Osvaldo Parise. Certes, il est payé par la Ville sous le statut d’ouvrier mais il crée également et, juridiquement, cette phase se doit d’être logiquement rémunérée. "Le prix de cette œuvre, c’est de l’argent public, c’est donc transparent: elle a coûté 7000 €, droits d’auteur inclus. On a fait travailler Osvaldo dessus puisqu’on a la chance d’avoir un artiste à la Ville. Si nous étions passés par une procédure autre (appel à projet auprès de trois artistes, liberté de choix, rémunération, droit d’auteur…), nous serions bien au-delà!" A noter que d’autres droits d’auteur pour M. Parise seront à valider lors du même conseil, pour un faucon de 4 mètres d’envergure en époxy (donc moins coûteux) qui trouvera place au pied de l’église de Dottignies, là où nichent de vrais rapaces dans le clocher.

Noms de rue, parcours de sigles au sol, panneaux…

Jimi Hendrix sera donc le premier d’une série de clins d’œil au travers d’un parcours encore à définir, que ce soit par le biais d’une rue, d’un "Walk of fame"… "Avec la Maison du tourisme, on souhaite notamment prolonger le parcours à la Rénovation urbaine, avec des panneaux sur les colonnes pour un faire un espace dédié à tous ces artistes au sens large: le producteur Jean Vanloo qui avait programmé Jimi Hendrix ainsi que Marcel De Keukeleire mais aussi la musique techno et Diki Records, en passant par Born to be alive, La Danse des canards… Pour que le travail soit bien fait, je me suis entouré d’experts de ce passé: Martine Dursin, Philippe Van Brussel et Jean-Noël Coghe présent lors de la venue d’Hendrix à Mouscron" , conclut M.Harduin.