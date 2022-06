Et si le couple luingnois a fêté ses noces de diamant, ils se connaissent depuis bien plus longtemps car ils se côtoyaient déjà à la maternelle! C’est ensemble que Nelly et Hubert ont travaillé dans l’abattoir de volailles créé par le papa de Monsieur.

De leur union sont nées quatre filles. Les petits-enfants sont trois et trois arrière-petits-enfants sont venus agrandir le cercle familial.

La passion de Madame, c’est la cuisine; celle de Monsieur, les combats de coq (en France). Et ensemble, ils apprécient les bons restaurants.