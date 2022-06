Mouscron: 8,6 millions d’euros pour la future école des Sports, qui verra le jour avant juin 2026

À raison.

570 dossiers avaient été introduits, seuls 149 ont été retenus. Factuellement, c’est bien simple. Trois dossiers seulement dépassent celui de Mouscron en termes de subsides. Dans l’ordre, on retrouve la Haute École Province de Namur (11,3 millions d’euros), l’école du Futur de Mons (9,7 millions d’euros) et l’implantation de Watermael-Boisfort de l’Athénée Royal d’Auderghem (8,9 millions d’euros).

«Y arriver pour juin 2025»

La cité des Hurlus est au pied du podium et bénéficiera d’une subvention qui représente environ 55%du budget total estimé pour l’école des Sports." C’est extraordinaire, voilà un vrai cadeau pour nous permettre de continuer d’avancer dans d’excellentes conditions ", poursuit David Vaccari.

Montant total du chantier? Plus de 15 millions d’euros." La somme restante sera financée grâce à un prêt à 0% ", précise l’élu. L’annonce de la FWB est l’épilogue de quinze jours de tension pour les agents communaux. C’est aussi le début d’une nouvelle phase pour ce dossier cher aux élus, mais pas que." On n’aura pas le temps de se reposer et ce n’est pas plus mal puisqu’il faudra respecter l’échéancier fixé par l’Europe. " En clair, la future école des Sports doit être terminée en juin 2026, pour permettre une première rentrée en septembre de la même année." Mais on espère y arriver pour juin 2025 et on fera tout pour qu’il n’y ait aucun couac qui retarde les travaux. " Si tout va bien, ce qui n’est pas garanti avec un projet d’une telle envergure, la première rentrée dans la nouvelle école des sports (et donc le déménagement entre le site actuel et le prochain) pourrait donc avoir lieu à la rentrée 2025.

Et maintenant le hall sportif?

En mai dernier, David Vaccari estimait que le naufrage de l’Excel n’aurait pas d’incidence sur le développement de ce projet et les subsides débloqués par la FWB. L’échevin ne s’est pas fourvoyé.L’école des Sports est majoritairement constituée de jeunes footballeurs qui alimentent le vivier du Futurosport, mais les deux structures sont indépendantes l’une de l’autre." Pour le sport mouscronnois, c’est une excellente nouvelle qui tombe à pic et qui, je l’espère, remettra du baume au cœur à toutes les personnes qui s’impliquent pour le football et le sport à Mouscron. "

Prochaine étape? Le dossier du hall sportif situé sur l’actuel centre équestre de la Rouge-Croix. » Son destin est étroitement lié à celui de l’école des Sports. On croise les doigts pour obtenir une bonne nouvelle dans quelques jours « , conclut David Vaccari.

16 projets retenus en Wallonie picarde

À Ath, l’ Institut Saint-François reçoit 944.000 euros pour la démolition et la reconstruction de locaux et le Collège Saint-Julien , 1,2 million d’euros pour les mêmes raisons.

Trois projets de Brugelette sont repris dans la liste des 149 établissements publiée par la FWB.Ils concernent l’ Institut et l’école Sainte-Gertrude avec notamment la construction de classes à pédagogie adaptée pour les élèves porteurs d’autisme ou la construction d’un réfectoire et d’ateliers cuisines. À Comines-Warneton, 974.000 euros sont alloués à la reconstruction de bâtiments scolaires à Ten-Brielen . Idem pour l’ école primaire de Néchin (Estaimpuis) qui reçoit 1,3 million d’euros. À Dergneau, l’ école communale Le Verger (Frasnes-lez-Anvaing) perçoit 1,4 million d’euros pour remplacer des infrastructures devenues désuettes. L’école des Sports n’est pas le seul projet retenu pour Mouscron puisque le Collège Sainte-Marie reçoit 1,4 million d’euros pour la démolition de locaux fissurés et insalubres.

Deux établissements de Pecq sont concernés: l’ école Saint Aldegonde d’Hérinnes (300.000 euros pour la reconstruction de locaux) et l’ école Saint-Martin à Pecq (246.000 euros pour les mêmes raisons).À Silly, l’ école de Graty reçoit 728.000 euros pour la rénovation lourde du bâtiment arrière de l’école et le préau fermé.

Enfin à Tournai, on dénombre trois établissements repris dans la liste de la FWB: l’ école des Frères avec la reconstruction d’une salle de gymnastique et d’un réfectoire (2,5 millions d’euros), l’ Institut Saint André de Ramegnies-Chin avec la démolition et la reconstruction d’une salle des sports et d’un restaurant (1,3 million d’euros) et l’ Institut de la Sainte-Union de Kain dont le dossier concerne la construction d’un bâtiment pour accueillir la section hôtelière et le tronc commun (2 millions d’euros).