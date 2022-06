Les étudiants mouscronnois ont eu droit à la plage pour tourner la page des examens (photos)

Ce jeudi, tout avait été mis en place pour animer le site "Jeunesse & Sport" et le transformer en "Mouscron on the Beach" afin de permettre aux jeunes étudiants de la fin du secondaire (de la quatrième à la septième) de souffler après la période des examens. Mais en milieu d’après-midi, ce n’était pas encore la grande foule pour cette première édition de "Tournez la plage". Il devait sans doute y avoir davantage de monde sur les terrasses du centre-ville…

"Nous avons ouvert à midi, et vers 14h30, nous étions à une petite centaine de jeunes qui se sont présentés sur le site et ont pris part à l’une ou l’autre activité, relève Didier Mispelaere, échevin en charge des Affaires Sociales et de la Santé. Pourtant tous les élèves avaient reçu une invitation par l’intermédiaire de l’école… Nous verrons si l’année prochaine, il n’y a pas lieu de prévoir un petit repas sur le site pour attirer les jeunes dès la sortie de leurs examens, parfois déjà en milieu de matinée."

L’événement a été organisé en collaboration avec le Lions Club de Mouscron qui souhaitait offrir une journée festive et récréative sans alcool aux élèves mouscronnois. "D’un côté du parc, les jeunes peuvent jouer au football et faire quelques tours de cuistax, ajoute Didier Mispelaere. De l’autre côté, nous avons créé une ambiance de plage avec du sable, des terrains de pétanque et de beach-volley, des jeux de raquettes, des points d’eau. Nous avons aussi pu bénéficier du mobilier de la Rénovation Urbaine afin de permettre aux jeunes de s’installer pour s’amuser et discuter entre eux.Et pour l’ambiance musicale, les jeunes peuvent choisir la musique qu’ils souhaitent."

Pour les jeunes présents, l’événement valait le détour, et tous étaient ravis de leur après-midi. "C’est un peu dommage qu’il n’y ait pas plus de monde, mais en tout cas c’est une belle initiative, relèvent Naomie et Orlane, élèves en 5esecondaire. Comme nous ne sommes pas dans la même école, c’est l’occasion de passer un moment ensemble, avec aussi d’autres copines. Après avoir mangé en ville, nous sommes venues ici, et après avoir fait du cuistax, on profite des cocktails… sans alcool bien sûr! Et pour nos parents, c’est aussi plus rassurant de nous savoir ici, dans un lieu encadré avec des activités organisées pour nous occuper plutôt qu’en ville."

Un peu plus loin sur la "plage", un groupe de jeunes sportifs joue au beach-volley. "Nous sommes tous des copains d’école, ou on se connaît par le volley, explique Noah, étudiant en 4esecondaire. Quand on a vu qu’il y aurait un terrain de beach-volley, on s’est dit que c’était une bonne occasion de venir se détendre après nos examens… Il est un peu dommage qu’il n’ait finalement pas de filet, mais on s’amuse quand même bien!"