Dix ans requis contre un Mouscronnois pour des faits abjects commis sur une fillette

Sonia (prénom d’emprunt), 44 ans, la femme du prévenu, est poursuivie pour non-assistance à personne en danger. "Je n’ai rien vu. Sinon, je serais intervenue", dit-elle. Le couple est en instance de divorce.

La partie civile souligne que selon l’expert, les déclarations de la petite sont crédibles. "Les faits, elle les a révélés lors d’une fête de famille organisée le 30 mai 2021".

À vomir!

Le ministère public a rappelé qu’au début de la période infractionnelle, la victime avait 11 ans! Le substitut a décrit des agissements surréalistes. “Lors de son audition, la petite a dit qu’il l’avait forcée à lui faire des fellations. Il lui demandait de lui montrer ses seins au téléphone et il lui montrait son sexe".

À vomir! Le substitut a ajouté que le fils du prévenu avait dit que son père regardait la fillette prendre une douche. "Ce qui est déjà constitutif d’attentat à la pudeur, a assuré le substitut. Les claques sur les fesses, monsieur prétend que c’était pour jouer".

Le ministère public a aussi signalé que le prévenu avait voulu remettre des piercings au niveau de son sexe afin que la victime ne le reconnaisse pas. "Voulait-il qu’on projette un panel de b…? Le sexe de monsieur a une place centrale dans sa vie. Il l’exhibe facilement. Il ne l’a pas encore fait aujourd’hui devant le tribunal".

Le prévenu a déjà été condamné trois fois pour viol, dont la première en 1989. "On a été beaucoup trop clément avec lui. C’est un danger. Je requiers dix ans de prison et une mise à disposition du tribunal d’application des peines".

Sonia, selon le ministère public, a pris les choses à la légère. "Alors que la vie de sa filleule est brisée. Je requiers 1 an avec sursis".

«Elle voulait venir habiter chez sa marraine»

La défense de Luc a expliqué que la gamine s’entendait bien avec sa marraine et avec son client et qu’elle venait souvent chez eux. "Avec Tonton Spider, l’entente était très bonne. Elle disait que chez ses parents, le quotidien était rythmé par les violences et l’alcool et qu’elle voulait venir habiter chez sa marraine. Le tournant, c’est la fête de famille du 30 mai 2021".

Selon la défense, la gamine a été mise sous pression par ses parents, surtout son père. Les déclarations de la victime sont, d’après la défense, sujettes à caution. L’acquittement a été sollicité, ainsi que le sursis probatoire à titre subsidiaire.

«Si elle avait su...»

L’avocate de Sonia a répété que sa cliente n’avait rien vu et que les faits se déroulaient quand elle n’était pas à la maison. "Elle n’a pas refusé de voir ce qu’il se passait. Elle était amoureuse de son mari mais si elle avait su, elle n’aurait pas laissé faire. Elle n’a d’ailleurs pas voulu le couvrir quand il a souhaité remettre les piercings sur son sexe. Elle était au courant d’une partie de son passé mais ça ne posait pas de problèmes.

Plusieurs enfants de la famille venaient chez eux. Ma cliente considère sa filleule comme sa fille. Après l’histoire de la douche, pour éviter tout malentendu, elle avait opacifié la paroi. Elle se demande ce qu’elle a pu louper dans cette affaire. Nous demandons l’acquittement ou un sursis large.

Jugement le 30 juin". .