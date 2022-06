Mouscron : un abus de faiblesse que la victime refuse de voir ?

«Je voulais protéger ses biens»

À l’instruction d’audience, seule la dame était présente ce mardi après-midi pour s’expliquer. Marie, originaire de Mouscron (prénom d’emprunt) est effectivement poursuivie pour avoir dérobé trois montres et une chaîne en or au préjudice de Valère De Cloet, ancien patron de la police scientifique de Belgique, affaibli par un problème de santé.

"Je voulais protéger les biens de Valère pendant qu’il était dans le coma , a précisé la prévenue. Je craignais que ses enfants lui prennent ses affaires, chose qu’il n’aurait jamais voulue. J’ai donc agi de ma propre initiative."

Marie est également accusée d’avoir effectué des démarches afin de réactiver l’ancien compte PayPal de Valère afin d’en profiter comme bon lui semble. Au total, plus de 1000 euros ont été retirés pour effectuer l’achat d’un GSM ou encore de parfums. Des faits que Marie ne conteste pas devant la juge Tabet.

«Peut-être qu’elle me remboursera ou pas»

La rencontre entre Marie et Valère se déroule en 2017. En 2018, alors que la prévenue rencontre des difficultés financières, Valère décide de l’aider. Elle pourra notamment séjourner au domicile de Valère lorsqu’il sera hospitalisé ou encore utiliser sa voiture (une Porsche) notamment pour des sorties distractives.

Le 26 novembre 2020, les deux fils de la victime s’inquiètent en constatant la disparition d’objets de valeur et de retraits d’argent. Lors de son audition auprès des services de police, Valère a déclaré ne pas être au courant de ces retraits ni des "objets gardés" par la prévenue. Une peine de huit mois de prison a été prononcée à l’égard de Marie.

"M. De Cloet connaît le lourd passé de ma cliente et ses soucis avec l’argent. Aujourd’hui, ils sont en couple. Même si les enfants voient cette relation d’un mauvais œil, Marie a toujours un accès complet aux comptes de Valère et fait ce qu’elle veut avec la carte bancaire. Il sait d’ailleurs ce qu’elle dépense et n’hésite pas à vérifier" , a expliqué le conseil de Marie.

M. De Cloet précise: "Elle débourse 1500 à 3000 euros par mois. Je lui ai déjà donné plus de 40000 euros pour régler ses soucis d’argent. Peut-être qu’elle me remboursera ou peut-être que non!" .

Pour la défense, il n’y a aucune intention frauduleuse dans ce dossier. "C’est le mécanisme de leur couple. Elle a toujours eu accès à tout" . L’acquittement a donc été sollicité à titre principal et l’absorption de la peine à titre subsidiaire. Le dossier est mis en continuation au 28 juin pour effectuer un dépôt de pièce.