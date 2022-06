Il est 18h30 quand la dame appelle la police. Randy a quitté les lieux. La victime a l’œil gauche tout noir et porte des traces à la joue gauche. Elle a du sang qui sort de sa bouche. Des hématomes dans le dos et aux genoux seront aussi constatés, de même que des douleurs à l’épaule droite.

"La dame était sous l’effet de l’alcool et l’habitation était en désordre. Un pot de fleurs avait été jeté à l’intérieur, explique le ministère public. Le prévenu avait accusé sa compagne d’adultère.Il avait bu entre 8 et 12 canettes de bière et fumé de l’herbe".

Le ministère public a requis un an avec un sursis probatoire: "Il y a eu beaucoup de coups et monsieur a déjà un antécédent vis-à-vis de la même victime".

Randy prétend que sa compagne était devenue insultante et hystérique et qu’elle s’est lancée sur lui en disant qu’elle allait le tuer. Elle avait rétorqué aux enquêteurs que c’est la cinquième ou sixième fois en trois ans qu’il la tabassait…

La défense souligne que les deux protagonistes étaient alcoolisés: "Lui était jaloux et elle était tellement ivre qu’elle ne savait même plus lui dire si elle l’avait trompé ou pas…

Mon client a déjà bénéficié d’une suspension probatoire. Ici, nous demandons un sursis probatoire avec des conditions plus strictes." Jugement le 30 juin.