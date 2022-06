L’expertise de l’Artem face aux déchets

Ce tri consiste à séparer les déchets compostables des déchets non compostables que l’on appelle "déchets noirs". Les compostables sont placés dans des compostières avec les résidus de cuisine, on y ajoute un levain afin de lancer la fermentation et après une certaine manipulation et un temps d’attente, un compost est retiré de ces compostières. Ce compost rejoint les résidus de souillure de la section soins animaliers, souillure composée de litières animales et d’aliments avariés, sur un andain qui restera sur la dalle de compostage durant une année et rejoindra ensuite un box de stockage avant de servir de nourriture aux différents végétaux vivants de l’école.

Cette organisation servira aussi à la section TQ environnement qui ouvrira en septembre prochain.